Mercoledì 3 Gennaio 2018, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più incidenti stradali e meno morti. A indicare il dato è il bilancio di fine anno della Polizia stradale di Benevento. Il 2017 si è chiuso con 187 incidenti rilevati, 32 in più rispetto ai 155 dell’anno precedente. Quattro gli automobilisti che hanno perso la vita, nel 2016 erano stati giusto il doppio. Contestate 6.300 violazioni al Codice della strada, contro le 4.926 del 2016. Aumentato anche il numero delle patenti ritirate: 226 contro 163. In leggero calo, invece, le carte di circolazione ritirate: 128 contro le 151 dei dodici mesi precedenti. I punti decurtati sulle patenti, invece, sono stati 11.691.Un caso a parte i controlli per scoprire chi guida in stato di ebbrezza: complessivamente ne sono stati effettuati 7.217. Elevate 78 multe e ritirati punti a chi ha violato gli articoli 186 (guida sotto l’influenza dell’alcol) e 187 (guida in stato di alterazione psico fisica)