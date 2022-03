Scuole «plastic free» a Morcone con l’iniziativa Gesesa

BENEVENTO - Le scuole di Morcone sono diventate «Plastic Free» grazie al progetto di Gesesa per l’Ambiente. I bambini dell’istituto comprensivo «E. De Filippo» di Morcone, plesso della scuola Primaria, hanno accolto Gesesa e le istituzioni del territorio sbandierando le bandiere con i colori ucraini e cantando prima l’inno nazionale e ascoltando, poi, l’inno dell’Ucraina.

«Ringraziamo Gesesa, per queste azioni di sostenibilità ambientale», aafferma il sindaco di Morcone Luigino Ciarlo. «È importante sensibilizzare le scuole sul rispetto dell’ambiente. Bisogna educare i bambini al riciclo, al riuso e al ridurre i rifiuti, come la plastica. In Sinergia con la Gesesa stiamo mettendo in moto altre azioni sulla sostenibilità ambientale. Era doveroso fare questa manifestazione con uno sguardo ai bambini ucraini che purtroppo in questo momento non possono andare a scuola. Un grazie alla preside della scuola Giovanna Leggieri e alle maestre». « I bambini di Morcone ci hanno fatto emozionare», afferma l’amministratore delegato di Gesesa. Presente all’evento anche l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Morcone, Giulia Ocone.