Derubavano gli automobilisti dopo aver bucato i pneumatici: due ladri seriali sono stati arrestati dalla polizia di Benevento. La coppia aveva tentato l'ennesimo colpo, derubando una coppia di coniugi in un supermercato di Benevento. Dalle indagini della squadra mobile è emerso che i due, di origine partenopea, hanno preso di mira le vittime che stavano entrando in un centro commerciale. Uno di loro ha bucato con un piccolo coltellino il pneumatico dell'auto della coppia, avvicinandosi alla vettura ed abbassandosi di spalle vicino alla ruota lato passeggero; poi ha distratto le vittime offrendosi di aiutarle, consegnando alla moglie dei fazzoletti imbevuti e un sacco nero per evitare che il marito si sporcasse nel cambiare la gomma.

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 09:05

