Si allarga il campo delle tecnologie per migliorare l'approccio dei cittadini ai servizi ospedalieri, non solo in ambito amministrativo ma anche per le prestazioni sanitarie. Al Rummo è stato ammesso a finanziamento l'intervento che prevede l'ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero e la digitalizzazione dei servizi, da realizzare con una somma di 1,1 milioni di euro a valere sui fondi erogati dal Pnrr. I sistemi applicativi sono relativi al servizio di anatomia patologica, alla gestione del percorso chirurgico, alla patologia clinica e hanno una durata di 30 mesi. La digitalizzazione dei sistemi operativi è mirata alla presa in carico della cartella clinica, a cominciare da quella oncologica, alla gestione informatizzata del laboratorio di analisi, di anatomia patologica e del percorso chirurgico. In questo quadro organizzativo è previsto l'impiego di un cruscotto di monitoraggio delle sedute operatorie. In pratica, l'operatore, generalmente il caposala responsabile del blocco operatorio, riesce ad avere le informazioni precise sulle sedute operatorie in tempo reale, avendo a disposizione in ogni istante icone grafiche di ciascun paziente con il monitoraggio dei tempi e una informativa di sintesi dell'intervento. Nelle sale d'aspetto del blocco operatorio vengono sistemati i monitor parenti per comunicare con i familiari dei pazienti, informandoli, attraverso un codice che garantisce l'anonimato della persona sottoposta all'intervento, sullo stato di avanzamento dell'operazione. Una soluzione, questa, che evita le lunghe attese per conoscere dal chirurgo o dall'infermiere l'ora dell'inizio e della fine dell'intervento, riducendo ansia e tensione. Il monitoraggio accurato si estende anche alla visita anestesiologia pre-operatoria, alla rilevazione automatica dei parametri vitali e alla fase del risveglio, con la registrazione di tutti i dati per consentire un più rapido rientro in reparto dopo l'operazione chirurgica. Nella stessa ottica, sarà attivato un percorso digitalizzato anche per la presa in carico delle donne in gravidanza che consentirà il monitoraggio costante di tutte le fasi del puerperio. Ammontano a poco meno di 22 milioni di euro i fondi del Pnrr messi a disposizione dell'ospedale cittadino. Nell’ambito del potenziamento dell’offerta sanitaria, previsto dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’azienda ospedaliera è stata ammessa al finanziamento per 21.950.000 euro da destinare a interventi di adeguamento strutturale e di ammodernamento del parco tecnologico e digitale.

APPROFONDIMENTI Benevento, ospedale Rummo cardiologia in affanno: «Medici in prestito» Benevento, Ospedale Rummo senza pediatri: le vaccinazioni all'Ospedale Fatebenefratelli Benevento, «Rummo»: code e disagi no-stop al Cup

Nel piano programmatico, oltre all'adeguamento sismico del padiglione San Pio per 11,4 milioni di euro e all'adeguamento del parco tecnologico, è stata prevista anche la digitalizzazione dei servizi, attraverso cui i cittadini possono accedere comodamente da casa a servizi essenziali di monitoraggio, prenotazioni di visite e servizi sanitari. Nell'arco di qualche anno, la “cittadella” ospedaliera dovrebbe cambiare volto, se si tiene conto anche degli altri interventi già effettuati e di quelli da realizzare con i 4,3 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, a giugno 2020 per l'implementazione di un pronto soccorso Covid già in fase di realizzazione. L'obiettivo è quello di rafforzare il servizio sanitario ospedaliero, attraverso un piano di riorganizzazione per fronteggiare in modo adeguato eventuali emergenze pandemiche future, garantendo anche l'incremento di attività di ricovero in Terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure. In questa fase, infatti, si procede su due binari paralleli, nell'ottica di migliorare le prestazioni ordinarie e di fornire una risposta esaustiva alla gestione di possibili picchi epidemiologici, per evitare che altre emergenze simili a quella del Covid possano determinare un conseguente smantellamento dei reparti per reperire posti letto.