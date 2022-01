Pnrr, l'ora dei veleni: scontro sulla Cabina

Anche il Pnrr non scampa alla polemica. La presentazione delle schede progettuali in Cabina di regia ha ufficialmente dichiarato aperta la fase operativa del percorso, come rivendicato dall'amministrazione comunale. Novantadue le proposte approdate mercoledì a Palazzo Mosti cui si aggiungeranno alla spicciolata le ultime in via di presentazione, con un totale prossimo alle cento idee per una nuova Benevento. Numero destinato a ridursi dopo il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati