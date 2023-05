Pnrr nel Sannio e in Irpinia, siglato accordo in Prefettura

Un accordo operativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità economica nelle province di Benevento ed Avellino. È quanto avvenuto questa mattina presso la Prefettura del capoluogo sannita dove è stato siglato un importante protocollo di intesa, utile a controllare appalti pubblici e fondi Pnrr, in arrivo nel Sannio e in Irpinia.

A sottoscrivere il documento, il procuratore Aldo Policastro insieme al prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, al prefetto di Avellino, Paola Spena, al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, Eugenio Bua, al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, Salvatore Minale e al commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone.

L'obiettivo è quello di garantire il rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni nelle attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata mediante l'impiego di procedure operative idonee ad intercettare, tempestivamente, segnali sintomatici di penetrazioni nel circuito economico. L'accordo si propone di conferire ulteriore linfa all'azione di prevenzione dei rischi di infiltrazioni della criminalità e di promozione dell'economia legale, in una fase caratterizzata da ingenti investimenti previsti per la realizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr.

«Il protocollo consente di mettere in sinergia enti e istituzioni per tutelare il mercato legale.

Questa trasmissione di dati ci consente di lavorare in una sinergia forte che dovrebbe garantire un maggiore controllo e prevenzione» ha dichiarato il procuratore Policastro.

«Un protocollo molto importante in vista dell'avvio di grandi opere connesse ai fondi Pnrr e che riguarderà anche altri tipi di opere già in essere. Questo ci consentirà di attenzionare tutti i passaggi di azienda o rami di azienda, anche in settori che abitualmente sono meno attenzionati, attraverso una serie di iniziative e di impegni che comporteranno una forte interconnessione di dati tra le varie istituzioni coinvolte» spiega il prefetto Torlontano