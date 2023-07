Permane la grave carenza di anestesisti al «Rummo» che continua a ricorrere alle autoconvenzioni per garantire i livelli essenziali di assistenza e i necessari servizi all'utenza. A confermarlo, la spesa extra di 200.000 euro sostenuta dall'azienda ospedaliera per assicurare le prestazioni di Anestesia e rianimazione nel primo trimestre del 2023, sia al «Rummo» che al «Sant'Alfonso» di Sant'Agata de' Goti. Nel provvedimento si evidenzia che «la mancanza di medici specialisti, maggiormente evidente nelle aree intensive, subintensive, dell'emergenza-urgenza e della diagnostica per immagini, in alcune unità operative è talmente grave da ridurre in modo consistente l'attività sanitaria e da mettere a rischio l'erogazione dei Lea, soprattutto in merito alla garanzia delle urgenze e alla copertura dei servizi di guardia». All'attuale carenza di personale medico si sta provando a sopperire bandendo concorsi. Tuttavia, nonostante le innumerevoli procedure avviate per il reclutamento del personale, non è stato possibile reintegrare tutte le unità mancanti anche a causa del numero consistente di medici che stanno entrando in quiescenza.

Per l'unità complessa di Cardiologia interventistica e Utic, a maggio sono stati spesi poco più di 16.000 euro per le prestazioni in autoconvenzione. C'è da considerare che lo «zoccolo duro» dell'organico ospedaliero è costituito soprattutto da medici nati tra la seconda metà degli anni 50 e la prima degli anni 60, prossimi all'età della pensione. Per ottenere un efficace monitoraggio della situazione, è stato attivato un percorso di programmazione e di controllo delle prestazioni aggiuntive, che passa attraverso la comunicazione tempestiva di eventuali variazioni nel numero dei medici in servizio e dell'organizzazione dei turni di lavoro per consentire rapide modifiche per evitare che restino scoperti. Tanti i professionisti in età pensionabile anche tra i medici di basse e quelli e dell'emergenza territoriale che, negli ultimi anni, stanno lasciando vuoti molti posti difficili da ricoprire. È chiaro che, se il management riesce con difficoltà a organizzare i turni per garantire la presenza degli anestesisti in Neurochirurgia, nelle sale operatorie, nell'attività di diagnostica per immagini, in Pronto soccorso, nel corso delle guardie diventerà sempre più difficile assicurarne la presenza nel presidio ospedaliero di Sant'Agata sulle cui sorti, da più parti, si continua a chiedere che si faccia chiarezza.

Attualmente, l'azienda spende circa 2 milioni di euro all'anno per l'autoconvenzionamento che consente ai medici ospedalieri di effettuare prestazioni aggiuntive oltre le 38 ore settimanali, che possono essere retribuite come lavoro straordinario purché rientrino nei tetti di spesa annuali e purché vi siano risorse disponibili nel fondo per il disagio. L'attivazione di oltre 80 concorsi consentirà alla struttura di avere a disposizione una graduatoria propria per poter fare affidamento anche su giovani medici che risiedono nel Sannio; attingere altrove significa spesso assumere medici che chiederanno di trasferirsi non appena si libera un posto nei luoghi di residenza. Secondo il programma di recupero previsto dalla Regione, nel triennio 2018-20 l'azienda ospedaliera avrebbe dovuto assumere 271 unità lavorative: 135 con ruolo sanitario, 99 con ruolo tecnico, 6 con ruolo professionale e 31 con ruolo amministrativo. Per quanto riguarda l'area sanitaria, avrebbero dovuto essere immessi in organico 62 dirigenti medici, 57 infermieri e 16 dirigenti sanitari. Da quel momento, poco è cambiato per quanto riguarda la carenza di dirigenti medici non ancora colmata, con grande affanno per tutte le aree ma, in special modo per i reparti dell'emergenza-urgenza e per quello di Anestesia e rianimazione. Gli anestesisti attualmente in servizio sono 14 più il primario: dovrebbero essere almeno 30.