Quattro gli appuntamenti in cartellone per la rassegna di teatro ragazzi «Il paese dei sogni». La storica rassegna dedicata agli spettatori più giovani, giunta alla 18esima edizione, promossa dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Benevento, si svolgerà al teatro San Nicola. A inaugurare la manifestazione, domenica prossima, dopo la pausa estiva, sarà lo spettacolo «La sirenetta» proposta dalla compagnia Arterie Teatro di Molfetta, liberamente tratto dalla favola dei Fratelli Grimm con il testo scritto da Alessandra Sciancalepore. Il 4 dicembre «I guardiani dell'oca» proporranno «L'isola dei pirati» scritto e diretto da Zenone Benedetto; l'11 dicembre andrà in scena «Cappuccetto grosso» liberamente tratto dalla notissima fiaba dei Fratelli Grimm «Cappuccetto rosso» a cura di Molino D'Arte. Lo spettacolo è stato scritto da Antonella Petrera con la regia di Antonello Arpaia.

A chiudere la rassegna, domenica 18 dicembre, sarà la compagnia Teatro Eidos in «Babbo Natale è sempre puntuale», scritto e diretto da Virginio De Matteo. Tutti gli spettacoli in cartellone si svolgeranno nel pomeriggio della domenica con inizio alle 17. I biglietti a posto unico, al costo di 7 euro, potranno essere prenotati via mail sul sito del Teatro Eidos alla sezione ticket oppure essere acquistati direttamente il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro San Nicola a partire dalle 16. Prima dell'inizio dello spettacolo inaugurale sarà consegnato il premio «Colora il tuo spettacolo» a Rosa Plantone vincitrice del concorso per l'edizione 2021. Anche per la 18esima edizione de «Il Paese dei sogni» Teatro Eidos ripropone il premio dedicato agli studenti «Colora il tuo spettacolo» che consiste nella realizzazione di un disegno ispirato ad uno degli spettacoli visti. Il più bello riceverà un premio in libri e costituirà il manifesto della prossima edizione della rassegna di teatro ragazzi. Prevista già da Teatro Eidos la 19esima edizione de «Il paese dei sogni» che partirà a fine gennaio 2023. La compagnia Teatro Eidos lavora ormai da tantissimi anni nel delicato settore del teatro destinato ai ragazzi e agli allievi delle scuole proponendo sempre spettacoli che, oltre al puro divertimento, propongono momenti di riflessione. Inoltre, con gli appuntamenti de «Il paese dei sogni» l'intento della compagnia di San Giorgio del Sannio è quello di invitare a teatro l'intera famiglia con lo scopo di aprire un dialogo tra genitori e figli sugli spettacoli andati in scena. Domani, sempre a cura di Teatro Eidos, partirà nel teatro San Nicola la rassegna «AnGhinGò scuola» dedicata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. A inaugurare il cartellone la stessa compagnia Teatro Eidos con lo spettacolo «Don Chisciotte e Sancio Panza» tratto dal romanzo di Miguel de Cervantes e scritto e diretto da Virginio De Matteo.