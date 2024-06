Tarda ad arrivare il giorno della riapertura del poliambulatorio dell'Asl di via XXIV Maggio, chiuso per lavori di adeguamento della struttura che però si stanno protraendo oltre la data prevista. Infatti il ritorno degli ambulatori nella sede storica era previsto per il mese di febbraio ma, a distanza di oltre tre mesi dalla data presunta per la consegna dei lavori, non ci sono novità al riguardo. Il 21 agosto del 2023, la sede aziendale di via XXIV Maggio aveva chiuso i battenti. Da quel momento, gli adempimenti amministrativi di scelta e revoca del medico di base, esenzione ticket, richiesta di rimborsi, attivazione della tessera sanitaria e altre prestazioni che venivano effettuate nella sede di via XXIV Maggio sono garantite nei locali del piano rialzato della struttura di via Oderisio, sede della direzione generale dell’Asl. Mentre le prestazioni sanitarie erogate negli ambulatori di chirurgia vascolare, radiologia, cardiologia, endocrinologia, pneumologia, che è anche centro prescrittore di ossigeno terapia liquida, furono soggette a un'attivazione graduale nella sede Asl di via delle Puglie e nella struttura di via Minghetti. Per le visite diabetologiche, l'utenza è stata indirizzata nel prefabbricato di via Minghetti, che doveva essere demolito e ricostruito e che, attualmente, è anche privo dei condizionatori, ormai fuori uso. È pur vero che l'edificio è provvisto di un ampio e comodo parcheggio, che consente di arrivare alle porte degli ambulatori con l'auto, ma le temperature elevate degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova la resistenza di pazienti e personale, costretti a trovare un po' di refrigerio aprendo le finestre e ricorrendo all'uso dei ventilatori.

I NODI

Intanto, proprio per effettuare una visita diabetologica programmabile, quindi non urgente, la prima disponibilità a Benevento per la prenotazione è stata data per il 17 luglio del 2025, vale a dire tra 401 giorni. A maggio dell'anno scorso, la ditta che aveva vinto la gara per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, ubicato nel cuore del popoloso rione Libertà, per un importo complessivo di 2,9 milioni di euro, aveva rinunciato a procedere nell'esecuzione dei lavori mentre, contestualmente, le altre società in graduatoria, con un punteggio più basso rispetto agli aggiudicatari della gara, non si erano rese disponibili a eseguirli. A questo punto, la direzione generale aziendale aveva delegato il dirigente dell'unità complessa Tecnico manutentiva e responsabile unico del procedimento (Rup) di mettere in atto tutte le procedure necessarie all'indizione di una nuova gara d'appalto, rimodulando il progetto e facendolo rientrare nell'importo del finanziamento, senza pregiudicarne la funzionalità. In pratica, gli aumenti dei materiali da costruzione sopraggiunti nel post Covid hanno impedito alle ditte di eseguire i lavori previsti, traendone il necessario ritorno economico. A distanza di oltre 20 anni dalla fase progettuale, pareva essersi concretizzata la ricostruzione del poliambulatorio di via Minghetti per il quale, nel 2019, era stata approvata la procedura per l'affidamento della progettazione integrativa, definitiva ed esecutiva di demolizione e ricostruzione, per poco meno di 3 milioni di euro. La nuova struttura, prevede la realizzazione di un poliambulatorio specialistico, di un'unità complessa delle cure primarie e della continuità assistenziale, oltre che della sede della farmacia territoriale con servizio farmaceutico.

I PRESIDI

Nel frattempo, per effetto del concorso straordinario, bandito dalla Regione, per consentire l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche ai candidati vincitori sul territorio campano, sono stati individuati i professionisti per i quali è prevista l'attribuzione di tre farmacie. Gli esercizi, da aprire a San Giorgio del Sannio, Telese Terme e Montesarchio, saranno gestiti dai vincitori del concorso, che dovranno ottenere dalla stessa Regione il rilascio dell'autorizzazione all'apertura. A distanza di 11 anni dall'indizione del bando straordinario, avviato nel 2013, la graduatoria del concorso straordinario per i farmacisti, soggetto a ritardi determinati da diversi fattori, tra i quali il commissariamento in ambito regionale e la sovrapposisizione degli iter concorsuali ordinario e straordinario, il Sannio guadagna nuove sedi farmaceutiche. La scelta delle aree in cui allocarle è determinata soprattutto dalle necessità di aprire nuovi esercizi nelle contrade oppure in zone al confine con altri comuni. La presenza di esercizi farmaceutici nelle contrade e nelle aree di confine è infatti motivo di sicurezza per chi è distante da centro e ospedali.