L'Asl ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la demolizione e ricostruzione del poliambulatorio di via Minghetti, per un importo complessivo di 3 milioni di euro. A distanza di oltre 20 anni dalla fase progettuale, sembrerebbe dunque concretizzarsi la ricostruzione della struttura che ospita il poliambulatorio per la quale, nel 2019, era stata approvata la procedura per l'affidamento della progettazione integrativa, definitiva ed esecutiva di demolizione e ricostruzione, per poco meno di 3 milioni

APPROFONDIMENTI Cadono calcinacci in aula, paura al tecnico «Bosco Lucarelli» Scavi a piazza Pacca si attende il via libera all'infopoint turistico Benevento, Mastella e Rosa: «Pnrr, nell'ex Laser impianto per imballaggi multimateriale»

. Il documento prevedeva l'inserimento nel progetto preesistente di ulteriori lavori di efficientamento energetico e di sondaggi sul rischio idrogeologico, oltre a un impegno di spesa suppletivo di circa 500.000 euro, per l'acquisto di attrezzature da destinare alla nuova struttura, costituita da un poliambulatorio specialistico, un'unità complessa delle cure primarie e della continuità assistenziale e da un servizio farmaceutico, con la sede della farmacia territoriale.

Il programma di demolizione e ricostruzione fu ritenuto necessario per consentire l'ampliamento dei locali adibiti ad ambulatorio e per assegnare alla struttura altre funzioni, nella zona del rione Libertà, densamente abitata ma carente di sevizi sanitari. Tuttavia, la società aggiudicataria dell'appalto aveva rinunciato a eseguire i lavori. Nel mese di maggio, quindi, era stato riaperto l'iter burocratico per la ricostruzione della struttura perché anche le altre, non si erano rese disponibili a eseguire gli interventi. La direzione generale aziendale aveva delegato il dirigente dell'unità complessa Tecnico manutentiva, responsabile unico del procedimento (Rup), di mettere in atto tutte le procedure necessarie all'indizione di una nuova gara d'appalto, rimodulando il progetto e rientrando nell'importo del finanziamento senza pregiudicarne la funzionalità.fattori che avevano impedito alle ditte di eseguire i lavori previsti, traendone il necessario ritorno economico. In questa nuova fase, si è reso necessario intervenire per limitare le spese, rendendo il progetto attrattivo per i costruttori, tra l'altro rimodulato e adeguato ai prezzi del tariffario della Regione Campania, allo scopo di far rientrare l'intervento nell'importo del finanziamento senza pregiudicarne la funzionalità.Nell'ottica del management, la realizzazione del nuovo edificio, oltre a migliorare la fruibilità e l'estetica della struttura di via Minghetti, garantirà la riduzione dei costi della locazione passiva, in quanto consentirà la dismissione dell'immobile attualmente in uso per la farmacia territoriale, con un notevole risparmio economico per l'azienda sanitaria. In realtà, il fabbricato di via Minghetti, che nel corso della pandemia era stato adibito a centro vaccinale, non ha i requisiti necessari per poter svolgere al meglio l'attività ambulatoriale, oltre ad apparire fatiscente dal punto di vista estetico. Quella di centro vaccinale è stata l'ultima destinazione d'uso del poliambulatorio, che fu chiuso in attesa che si procedesse alla demolizione e a una veloce ricostruzione che, tuttavia, per vari motivi non è stata ancora attuata. In quest'ultima fase, sono stati creati i presupposti necessari a realizzare i lavori ma poiché dovrà essere messo in moto l'iter, a cominciare dall'indizione di una nuova gara, bisognerà ancora attendere.