Coltello nascosto in auto, denunciato dalla Polizia

Mercoledì 5 Settembre 2018, 21:27

BENEVENTO - E’ stato trovato in possesso un coltello a serramanico con lama affilata della lunghezza di 20 cm l’uomo denunciato dagli uomini della Squadra Volante della Questura di Benevento nella giornata di ieri.L’uomo, un trentasettenne di Benevento con precedenti di polizia, nella tarda serata è stato notato da un equipaggio della squadra volanti nei pressi di piazza Mazzeo nel capoluogo a bordo della sua autovettura in sosta.Alla vista degli agenti, l’uomo ha messo in moto l’auto cercando di allontanarsi velocemente nel vano tentativo di sottrarsi al controllo. Notata la manovra, infatti, gli operatori hanno bloccato immediatamente l’uomo che, dopo essere stato sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico affilato nascosto all’interno del vano portaoggetti dell’auto, che è stato sequestrato.Condotto presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti, a carico dell’uomo sono risultati diversi precedenti di polizia. L’uomo è stato quindi denunciato.