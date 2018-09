Giovedì 20 Settembre 2018, 17:36

BENEVENTO - Erano intenti nella solita attività di parcheggiatori abusivi, i due beneventani beccati dal personale della Squadra volante in via Delcogliano a Benevento. I due sono stati sopresi mentre si avvicinavano agli utenti con un blocchetto numerato, cercando di simulare di essere addetti al controllo dei parcheggi. Per loro sono scattate così le sanzioni amministrative, con il conseguente sequestro del denaro riconducibile all’attività illecita.