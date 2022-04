BENEVENTO - Il 2 novembre 2021 è ripartita, in presenza, la campagna educativa itinerante «Una vita da social» della Polizia sulla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della rete per i minori; campagna realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto Generazioni Connesse. Gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, sul truck allestito con un’aula didattica multimediale, tratteranno nelle 73 tappe del tour i temi della sicurezza online con studenti, genitori e insegnanti. Domani il truck multimediale farà tappa in piazza IV Novembre per incontrare le scolaresche del liceo classico «Giannone» e degli Ic «Moscati», «Sant’Angelo a Sasso», «Pascoli» e «Torre». L’obiettivo è «fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse a un uso distorto delle tecnologie, non mieta più vittime». In pratica si punta a prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Gli studenti, facendo uso del diario di bordo https://www.facebook.com/unavitadasocial/ potranno lanciare il proprio messaggio contro il cyberbullismo.