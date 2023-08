Prende le sottilette e scappa, ma viene denunciato per lesioni agli agenti

Prima si è appropriato di un pacchetto di sottilette da un supermercato, poi raggiunto da una volante della polizia di Stato è andato in escandescenza: è stato denunciato a piede libero non per essersi appropriato del genere alimentare, ma per il comportamento nei confronti degli agenti.

Dovrà infatti rispondere di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Reati per i quali sarà difeso dall'avvocato Fabio Russo. Tutto è accaduto nell'ambito di rione Libertà. Qui un pensionato di 84 anni si è recato presso un supermercato dove ha proceduto all'acquisto di alcuni generi alimentari. Secondo l'accusa, avrebbe però sottratto non pagandolo un pacchetto di sottilette.

La vigilanza del supermercato ha segnalato l'accaduto agli agenti, che poco dopo lo hanno rintracciato in una via del rione Libertà dove abita.

L'uomo, sempre secondo l'accusa si sarebbe scagliato contro gli addetti alla volante causando lesioni ad un agente, e danni all'auto di servizio. L'anziano ha invece sostenuto di aver reagito ai modi bruschi usati dagli agenti nei suoi confronti.