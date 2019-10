Raffica di controlli nella valle telesina: ​foglio di via per due napoletani

Controlli a tappeto della polizia in vari comuni della valle telesina. Due napoletani sono stati sorpresi, dalle volanti del commissariato di Telese Terme, nei pressi di attività commerciali. Per loro è scattata la proposta del foglio di via.



Venerdì sera, mentre, in due diversi controlli stradali, due persone sono state sottoposte a perquisizione personale e trovate in possesso, in un caso, di un coltello a serramanico di 23 centimetri nascosto nella tasca posteriore del sedile del passeggero e nell'altro, di un coltello della lunghezza complessiva di 22 centimetri occultato nel vano portaoggetti.



Nel complesso sono state identificate 117 persone, controllati 85 veicoli, ispezionati 4 locali pubblici e controllate 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA