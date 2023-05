Polo Calandra, ok al progetto per ospitare Galilei e Alberti

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato il progetto definitivo per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza dei locali del “Polo didattico Calandra”, in via Nicola Calandra. L'edificio ospiterà le attività scolastiche degli istituti “Alberti” e “Galilei” situati in piazza Risorgimento che dovranno essere demoliti e ricostruiti.



Per consentire la continuità e la regolarità della didattica, dunque, lo scorso 9 febbraio lo stesso Presidente Lombardi aveva siglato con il Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora un contratto per l’affitto di locali dell’Ateneo ubicati in via Calandra, a poche centinaia di metri da piazza Risorgimento, nei quali saranno ospite le aule dei due Istituti da ricostruire “ex novo”.





Lombardi definisce l'opera come il "tassello del mosaico che stiamo realizzando per un nuovo volto al patrimonio dell’edilizia scolastica della Provincia".

E assicura che «al più presto definiremo le intese per gestire in maniera condivisa con i dirigenti scolastici dei due istituti le fasi del trasferimento e quindi di abbattimento e ricostruzione».