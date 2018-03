Sabato 10 Marzo 2018, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 9 Marzo, 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Lo hanno trattato come un rifiuto. E del resto proprio tra i rifiuti di una cunetta - quelli, lungo le strade sannite, a quanto pare non mancano mai - ha trascorso diverse ore, forse anche tutta la nottata tra giovedì e venerdì, prima che qualcuno, finalmente, si accorgesse di lui e mettesse in moto la macchina del salvataggio. Protagonista, suo malgrado, dell’episodio un cucciolotto bianco abbandonato sulla «Telesina» nei pressi di Solopaca. Le prime segnalazioni sono giunte verso le 9 alla Polizia stradale, allertata da alcuni automobilisti di passaggio che avevano notato la bestiola, legata al guardrail. Per fortuna una pattuglia ha avuto modo di arrivare sul posto in tempi brevi e ha liberato il cagnolino, che è stato poi affidato alle cure di un veterinario dell’Asl di Telese Terme. Altrettanto ovviamente sarà impossibile risalire agli autori del gesto crudele, che avevano condannato la bestiola a morire di stenti. Il finale della storia, per una volta, ha sterzato nella direzione giusta.