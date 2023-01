Lo smog fa il pieno: 8 su 8. È un bilancio terrificante quello che arriva dall'Arpac nello scorcio iniziale del nuovo anno. Il 2023 si apre più che mai nel segno delle polveri sottili, e bisogna ringraziare il mutato contesto meteorologico delle ultime ore se si può ragionevolmente sperare in una benefica inversione di tendenza. Lo si saprà non appena sarà pronta la rilevazione settimanale dei dati prelevati presso le stazioni di monitoraggio dislocate in Campania.

Ma intanto bisogna fare i conti con ciò che è avvenuto nella prima settimana abbondante dell'anno, con buona pace delle attesordinanze comunali varate in attuazione della normativa regionale. Il Mattino anticipa le risultanze delle centraline ubicate in città ina che venga stilato il report ufficiale dell'Arpac.

Come detto, dal giorno di Capodanno a Benevento si sono contati 8 giorni ininterrotti di inquinamento atmosferico oltre il limite di legge stabilito a 50 microgrammi di polveri Pm10 per metro cubo d'aria. Il dato è emerso dalla lettura dei campionamenti effettuati tra il primo e l'8 gennaio dalla centralina di via Mustilli, all'ingresso dell'area camper nei pressi del centro urbano. Complici le condizioni meteo-climatiche e il particolare periodo, l'incedere delle emissioni non ha conosciuto interruzioni: 66 microgrammi il primo dell'anno, 76 microgrammi il giorno 2, e ben 94 microgrammi il 3, ovvero circa il doppio del massimo consentito.

Valori che si sono mantenuti elevati e oltre la soglia del lecito anche nei giorni precedenti l'Epifania: riscontrati 75 microgrammi il 4 gennaio, 74 microgrammi il 5, mentre la Befana ha portato anche 65 microgrammi di polveri nere insieme al tradizionale carbone. A tutto smog anche il weekend che ha archiviato la parentesi festiva: misurati 85 microgrammi sabato e 51 microgrammi domenica. Quest'ultimo valore in netto ribasso autorizza a sperare che il trend sia andato in calando, anche grazie alle precipitazioni cadute dalle prime ore di lunedì insieme a forti correnti ventose. E un andamento analogo si è avuto anche nella zona bassa della città, fotografata dalla centralina in zona stadio Vigorito a Santa Colomba. Il computo abbraccia solo i primi 4 giorni dell'anno per effetto dell'aggiornamento in progress da parte dell'Agenzia. Ma anche in questo caso il responso è un filotto di sforamenti: 73 microgrammi a Capodanno, 64 microgrammi il 2, 68 microgrammi il 3 e 60 microgrammi mercoledì 4 gennaio. Censito infine un superamento (il giorno 3) anche a Ponte Valentino, rilevatore che però non è rappresentativo della situazione cittadina dato il suo decentramento funzionale al solo agglomerato industriale.



Dati eloquenti che l'Arpac interpreta così: «Purtroppo è una costante ormai ricorrente - commenta Giuseppe Onorati, responsabile dell'Unità operativa monitoraggio della qualità dell'aria - Ogniqualvolta si abbinano il fattore ristagno delle correnti d'aria con l'accensione dei riscaldamenti, il risultato garantito sono i superamenti dei valori limite di polveri Pm10. In questi primi giorni del nuovo anno si è verificata una congiuntura particolarmente sfavorevole al ricambio atmosferico che ha provocato un'impennata notevole. Basti pensare, nello specifico di Benevento, che anche una stazione che solitamente non fa registrare un numero di sforamenti particolarmente elevato come via Mustilli, nei primi 8 giorni di quest'anno ha fatto già registrare la metà dei superamenti avvenuti nel 2021. È presumibile che Santa Colomba, generalmente più critica, non si sia discostata da tale andamento, ma per averne la certezza dobbiamo attendere che si completi la lavorazione dei dati rilevati nei giorni scorsi».



Inevitabile dunque domandarsi quale effetto abbiano sortito le ordinanze compulsate dall'Arpac ai Comuni dopo i primi sforamenti: «L'emissione delle ordinanze previste dalla legge regionale 36/2020 - spiega Onorati - punta nel breve periodo ad arginare gli inquinanti nei periodi sfavorevoli come quello appena trascorso, ma ha anche un valore comunicativo nei confronti della cittadinanza che viene così informata della esistenza di condizioni critiche». Per quanto riguarda l'attuazione in città, il provvedimento firmato dal vicesindaco De Pierro e dal dirigente Perlingieri è rimasto in vigore tra giovedì e domenica scorsi, senza che la collettività ne abbia avuto particolare contezza. «Abbiamo verificato che non vi fossero veicoli lasciati in sosta con il motore acceso - riferisce il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco - Quanto agli impianti di riscaldamento è oggettivamente improbo per noi, anche per carenza d'organico, eseguire verifiche puntuali sull'intero territorio cittadino che presenta tante abitazioni rurali».