Torna il Festival di Sanremo e mentre le luci sul palco dell'Ariston si accendono per i cantanti in gara e per il condottiero Amadeus, dietro le quinte delle produzioni Rai, tra i protagonisti della settantatreesima edizione della kermesse canora c'è la parrucchiera di Paduli, Pompea Messere, al servizio dei vip. Non è la prima esperienza per la hair stylist sannita, che torna per la seconda volta a offrire la sua consulenza stilistica negli studi Rai e nel backstage della kermesse sanremese, con il gruppo "Al Pacino Look Maker official", tra i parrucchieri ufficiali del festival. Artisti, attori, ospiti e co-conduttrici che in questi giorni, da martedì fino a sabato, si stanno affidando alle mani esperte e stanno contando sulle capacità e sull'estro di Pompea.

«Sanremo è una esperienza fantastica- afferma Pompea- da un punto di vista professionale e ha in sé anche qualcosa di magico. Con il mio gruppo stiamo lavorando con grande entusiasmo e si è creato sin da subito grande intesa. Cerchiamo di assecondare quelli che sono gli stili dei cantanti, esaltando le tendenze del momento». La parrucchiera padulese si dice entusiasta di far parte del gruppo "Al Pacino Look Maker official", perché grazie a loro sta vivendo un sogno e perché in ogni angolo della cittadina ligure si continua respirare un clima fantastico.

«Essere al Festival di Sanremo - spiega ancora l'hair stylist padulese - ti fa sentire parte di questi settanta anni e più della canzone italiana, ma la cosa che mi dà gioia e che arricchisce la mia esperienza personale e professionale è l'accoglienza che ci riservano cantanti e attori durante gli estenuanti orari di lavoro, con loro spesso si crea una complicità, un feeling inaspettato: si aprono, si raccontano, si confidano, si affidano a te per avere un look che possa piacere e possa rassicurare». Il gruppo segue a Sanremo diverse produzioni televisive Rai: "Oggi è un altro giorno", "Citofonare Rai 2", "Tv Talk", "Italia Si" e "La Vita in Diretta" e sul palco dell'Ariston segue i cantanti Rosa Chemichal, Laza e i Cugini di Campagna. Le prime ad essere pettinate dalla parrucchiera sannita sono state le show girl Antonella Elia e Alba Pairetti, «e con la prima in particolare- ha confidato Pompea Messere- si è creato subito un bel legame e una sintonia unica».

«Il ritmo a Sanremo è sempre alto- conclude la parrucchiera dei vip- si inizia a lavorare dal mattino, ci dividiamo in gruppi perché sono tante le postazioni raggiungere durante l'intera giornata. Alle nove ci dedichiamo alla preparazione dei cantanti e degli artisti che dovranno affrontare le interviste con radio e televisioni. Andiamo avanti fino alle 18, poi una piccola pausa prima di cena e poi ci trasferiamo al teatro Ariston dove, dalle 19, siamo a disposizione dei cantanti per gli ultimi ritocchi prima dell'esibizione sul palco. Non ci si ferma mai, ma è bellissimo fare un lavoro così bello».