Ponte Leproso e rive del fiume Sabato mobilitazione anti-rifiuti dei volontari

Missione compiuta. Ieri mattina oltre venti volontari di Plastic Free Onlus guidati dal coordinatore provinciale Mauro Cespa hanno ripulito l'area di ponte Leproso e l'adiacente riva del fiume Sabato (in particolare dallo storico ponte di origine romana fino al Rione Libertà). Lo spettacolo che si è presentato era di un totale degrado, al di là della vegetazione selvatica cresciuta ovunque come denunciato nei giorni scorsi anche dal comitato di quartiere Santa Clementina. Nella zona c'erano tanti rifiuti ingombranti, addirittura materiale di risulta di lavori effettuati nelle abitazioni, igienici, split dell'aria condizionata, ma, soprattutto, tantissima plastica, bottiglie e altri rifiuti. Un lavoraccio quello compiuto dal folto gruppo nel quale c'erano anche diversi ragazzi.



«A complicare ulteriormente l'opera dei volontari le montagne di fango che hanno reso viscido e quasi impraticabile la riva a causa delle piogge dei giorni scorsi ha spiegato Cespa pertanto, in alcuni tratti del lungofiume, non siamo riusciti a intervenire come programmato, ma va anche aggiunto che sono stati davvero tanti i sacchi neri ricolmi di rifiuti e che il personale dell'Asia, sempre disponibile a collaborare, ha provveduto a portare via».

L'iniziativa rientrava nell'ambito del progetto «Sea & River Day» e si è svolta in concomitanza in più di 200 cittadine della penisola. Sulle spiagge e sulle rive di tutta Italia, il grande appuntamento annuale dedicato alla pulizia del territorio, ma lo scopo principale era soprattutto quello di sensibilizzare sul problema dell'abbandono di rifiuti. «È un problema che non si può più ignorare quello dei rifiuti lasciati vicini ai corsi d'acqua dicono i volontari - e per questo Plastic Free si è impegnata attivamente e concretamente anche nella provincia sannita per la tutela della natura. Ricordiamo che abbiamo la forza in tutta Italia di duecentocinquantamila persone. Abbiamo voluto dimostrare che insieme si può ancora fare tanto per migliorare il nostro bellissimo fiume».



E stando alle condizioni del fiume, il presidente del Wwf, Campolongo ha auspicato «celerità per la realizzazione del depuratore». Al fianco dei volontari ieri mattina c'erano anche la presidentessa del Rotary Club di Benevento, Rossella Del Prete, che ha collaborato alla giornata sannita e il presidente del comitato di quartiere del centro storico, Luigi Marino. Assente per impegni di lavoro l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa che, comunque, già nei giorni scorsi aveva lodato l'opera di Plastic Free. Ricordiamo che Plastic free di recente ha già operato con successo in città attraverso volontari di tutte le fasce d'età per ripulire le aiuole e marciapiedi di via Mascellaro e via Nenni nella zona alta ed in precedenza anche l'intera area del terminal degli autobus extraurbani.

«Felici di questa iniziativa ha commentato il presidente del comitato di quartiere Santa Clementina che confina con il fiume Sabato, Paolo Rocco considerato che un posto così suggestivo e importante che testimonia la storia gloriosa della nostra città è purtroppo abbandonato. In quel tratto il fiume ha le rive colme di rifiuti. Pensate che proprio l'altra domenica anche nostri iscritti hanno effettuato una operazione di taglio di erbacce proprio sul ponte».

Mauro Cespa ha chiarito che la scelta del ponte Leproso non è stata casuale. «Abbiamo puntato - dice - su uno dei simboli della città per raccogliere gli innumerevoli rifiuti che rappresentano un'indegna cornice di un monumento dal valore archeologico rilevantissimo e noto in tutto il mondo. L'iniziativa è stata ribattezzata dagli organizzatori adotta un fiume».