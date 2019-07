CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 6 Luglio 2019, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte San Nicola a rischio chiusura. Un'altra volta? No, per ora ci si limita alla circolazione degli automezzi sino a 3,5 quintali, transito ridotto dopo le indagini della commissione. Ma, seppur il rischio non sia immediato, l'ipotesi non può essere scartata del tutto. Il blocco della circolazione potrebbe esserci alla vigilia di Natale 2020, tra sedici mesi. Ecco perché: Maurizio Perlingieri ha stimato in 2,5 milioni il costo degli interventi.