CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 17 Agosto 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è tra i «sorvegliati speciali» come i due sull'Arno a Firenze, ma il ponte San Nicola di Benevento sarà, comunque, attenzionato. Intanto, da ieri, a scopo precauzionale, è precluso al traffico pesante: non potranno percorrerlo i veicoli che a pieno carico oltrepassano il peso di 3 tonnellate e mezza. Il provvedimento porta la firma del dirigente comunale alla Mobilità, Andrea Lanzalone e ha fatto seguito dell'atto di indirizzo del sindaco Clemente Mastella. Un'ordinanza provvisoria, vigente sino a cessare esigenze, in attesa di far eseguire le opportune verifiche di stabilità del ponte.Il San Nicola è uno dei tanti, tra ponti e viadotti, progettati da Riccardo Morandi, in Italia e all'estero. La struttura di Benevento non ha nulla a che vedere con quella crollata a Genova. A partire dalla lunghezza (appena 121 metri a fronte dei 1.182). E soprattutto non ha stralli, ossia il ponte non è retto da tiranti. Insomma si tratta di una normale struttura a travate irrigidenti che poggia su spalle laterali. Pur tuttavia va monitorato.E, infatti, ieri il sindaco Mastella ha sentito di nuovo l'ad dell'Anas Armani: dal 28 agosto, sarà a Benevento una squadra di tecnici ed esperti per verificare la tenuta delle opere. Intanto, il primo cittadino non ha rinunciato all'idea di costituire una commissione che valuti lo stato del ponte e della quale facciano parte il rettore dell'Università del Sannio Filippo De Rossi, il docente della Federico II Edoardo Cosenza, Maria Rosaria Pecce, ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso Unisannio, il dirigente del Comune Maurizio Perlingieri e il presidente (o suo delegato) dell'Ordine degli Ingegneri Giacomo Pucillo.I lavori effettuati un paio di anni fa, così come l'intervento eseguito dall'impresa Emilio Tranfa negli anni '80, non hanno interessato mai la struttura del ponte San Nicola. Allora, si trattò di un intervento sulla «spalla», lato Rotonda delle Scienze, mentre la recente riqualificazione (importo di 114.062,84 euro), ha riguardato, tra l'altro, la pulizia del canale sottostante. Lavori post-alluvione, che comportarono la chiusura del ponte per poco più di un anno, dal novembre 2015 al dicembre 2016.