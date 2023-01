Approvato dal presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione del ponte sul fiume Volturno ad Amorosi lungo la strada provinciale 87 (ex Statale 87 Sannitica). Un intervento necessario viste le condizioni precarie in cui versa il ponte. Le risorse impegnate ammontano a 3 milioni e 400mila euro che consentiranno così un restyling completo e massiccio.

La struttura oggi si presenta con una carreggiata di limitate dimensioni e un tratto di marciapiede a sbalzo, con relativa barriera, anche questa in precarie condizioni di stabilità. Tutto ciò, stando a quanto riferisce la Provincia «ne pregiudica le condizioni di percorribilità e sicurezza». Da qui, dunque, la necessità di intervenire in via risolutiva per non compromettere i collegamenti tra il Casertano, il Sannio e il Molise. Infatti, l'ex Statale si sviluppa per circa 33,5 chilometri e attraversa i territori di Amorosi, Telese Terme, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, Pontelandolfo e Morcone, e va a congiungersi con la Telesina e la strada a scorrimento veloce 88 Benevento-Campobasso.

Soddisfatto il sindaco Carmine Cacchillo: «Vorrei ringraziare il presidente della Provincia, Nino Lombardi - dice - per la sensibilità e chi ha lavorato e sta lavorando alla stesura del progetto definitivo. Questa approvazione mette anche fine ad alcune polemiche. In passato c'era chi ci ha accusato di essere contrari, mentre invece i nostri appunti all'opera sono stati recepiti e oggi ci permettono di compiere un intervento di messa in sicurezza e risanamento globale della struttura».