Poste, riapre l'ufficio al rione Ferrovia: sportelli polifunzionali e stop ai disagi

Il taglio del nastro ha messo fine ai disagi. Dopo la chiusura, nel novembre 2019, della vecchia sede di viale Principe di Napoli, i residenti del popoloso quartiere Rione Ferrovia (e delle contrade limitrofe) avevano dovuto sopportare, per mesi, i disagi per una chiusura che aveva avuto anche ripercussioni negative sulle attività commerciali, e non solo per la riduzione dei clienti. Diverse le istanze dell'utenza e gli interventi della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati