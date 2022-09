BENEVENTO - Incontro tra il prefetto Carlo Torlontano e il nuovo comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Enrico Calandro, appena insediatosi in sostituzione di Germano Passafiume. Torlontano lo ha ricevuro in prefettura.In occasione dell’incontro, svoltosi nella massima cordialità, il prefetto ha formulato al nuovo Comandante gli auguri di buon lavoro, auspicando il mantenimento degli eccellenti rapporti esistenti tra le forze di polizia provinciali.L’incontro è stato, inoltre, l’ occasione per approfondire alcune tematiche di carattere generale, nonchè problematiche attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nel territorio provinciale.