A Giulia da Carlotta: premio di laurea nel segno della musica

Martedì 26 Marzo 2019, 03:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - C’è un legame profondo tra la Sapienza Università di Roma e il nome di Carlotta Nobile, la violinista e scrittrice beneventana, che presso la Facoltà di Lettere di quell’ateneo aveva studiato, si era formata e laureata in Storia dell’Arte. Tutto parla di lei nel Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo della «Sapienza», ubicato nel palazzo della Facoltà di Lettere, dove l’aula 3 è intitolata proprio alla studiosa sannita, spentasi a soli 24 per un melanoma il 16 luglio 2013. Legame che si è ulteriormente rinsaldato in occasione del conferimento del «Premio di Laurea Carlotta Nobile» a Giulia Rullo. La sua tesi, dal titolo «Musica in rilievo: i capitelli musicali di Cluny III», in sintonia con gli studi della Nobile tra musica, scrittura e arte, è stata giudicata la migliore dalla commissione scientifica. In una cerimonia sobria ed essenziale è stato consegnato alla vincitrice un assegno di 5mila euro messo a disposizione dall’Associazione Centro studi Carlotta Nobile. Sono intervenuti il direttore del Dipartimento Gaetano Lettieri e i professori Marina Righetti, Antonio Rostagno e Antonella Sbrilli. Per la famiglia Nobile ha parlato il papà di Carlotta, Vittorio che ha fatto cenno tra l’altro ad un viaggio proprio a Cluny, sulla cui abazia verteva la tesi premiata. Significativo l’intervento di Giulia Rullo che, nell’illustrare il suo lavoro, ha espresso con un filo di commozione la sua gratitudine per l’importante riconoscimento.