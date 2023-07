Un vero trionfo per la giovane cantante beneventana Giada Lepore, vincitrice del «Premio culturale internazionale Cartagine 2.0 2023» per la sezione musica perché, si legge nella motivazione, «simbolo di verità, di libertà, giustizia e pace, presupposti essenziali per una fratellanza universale per molte persone».

La cerimonia di premiazione di Giada, cieca dalla nascita, la cui splendida voce viene apprezzata anche da artisti Andrea Boccelli e Gigi D'Alessio, si è tenuta a Roma presso la Sala Protomoteca in Campidoglio. Il premio è da sempre destinato a coloro che hanno contribuito, in Italia e all'estero, allo sviluppo e alla diffusione della cultura e del sapere nei diversi settori, nell'interesse dell'elevazione e del progresso dei popoli, al benessere dell'umanità, alla ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace.

L'iniziativa, organizzata da «Cartagine 2.0» si svolge in forma itinerante tra le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Al seguito della cantante, oltre alla famiglia, c'era il maestro Luigi Giova che ne segue e condivide il percorso di crescita artistica. La giornata si è conclusa con una cena di gala che ha visto Giada esibirsi con il suo brano «Il posto mio» accompagnata al pianoforte dallo stesso Giova.

«Questo riconoscimento - ha detto Giada - arriva in un momento felice, visto che sono impegnata nell'uscita del mio prossimo progetto musicale arricchito da un videoclip completamente accessibile. Un unicum nel panorama discografico italiano».