Mercoledì 5 Giugno 2019, 16:53

La III° edizione del premio internazionale Assteas per ceramiche ed arti plastiche è sulla linea di partenza, cosi ci viene riferito da Maurizio Caso Panza, presidente del premio, che attraverso il comunicato stampa informa del grande interesse su un premio che di anno in anno sta qualificando un settore troppo spesso poco considerato artisticamente. La manifestazione si svolgerà a Guardia Sanframondi Piazza Castello 7, presso “La Casa di Bacco” fondata dal dott. Amedeo Ceniccola per diffondere i valori del vino questo in quanto il tema delle opere in ceramiche è proprio il vino. Al premio è giunto il riconoscimento del patrocinio della Regione Campania che senza dubbio dimostra l’attenzione nel rivalutare il settore della ceramica, che tra le arti è indubbiamente quella che di più imprime valori tecnici, creativi e storici, si parla di un’arte già nota nel 16.000 a.c.Il programma della manifestazione cui sono interessati gli artisti: “AtipicA Ceramic, Enrica Maria Aiello, Graziella Bergantino, Emilio Bilotta, Daria Bollo, Antonio Bruno, Daniela Cappuccio, Enrico Capuano, Alessandro Carnovale, Nicoletta Casbarra, Orazio Casbarra, Benedetta Del Monaco, Adriana Ferri, Angelo Fortunato, Anna Maria Gammaldi, Florinda Giannone, Carmine Lengua, Antonio Magnotta, Monica Mansi, Cosimino Panza, Maria Pia Rella, Immacolata Siani, Stefania Siani, Santino Trezza, Mimmo Tripodi, Alfredo Verdile, Italo Zotti” è ricco di eventi collaterali come di seguito si riporta:8 giugno 2019 - Inaugurazione ore 18,00.Si procederà alla presenza delle autorità e degli artisti all’inaugurazione del premio. In particolareil dott. Amedeo Ceniccola presidente della Giuria e fondatore de La Casa di Bacco, rappresenterà ilconnubio Ceramica-vino. Nell’occorrenza i poeti: “Stefania Siani, Graziella Bergantino e Italo Zotti” interpreteranno alcune poesie sul tema del vino appositamente scritte. Si procederà con la visita alle opere, ed ad un consueto buffet e degustazioni di vino.Giorno 9 giugno dalle ore 18.00.Corso gratuito formativo con relativo attestato di “storia contemporanea della fotografia” a curadel dott. Angelo Orsillo, direttore dell’Accademia della Fotografia Julia Margaret Camerun di Benevento. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita.Giorno 12 giugno dalle ore 18,00Convegno e studi a cura dell'Ass. Culturale sul connubio ceramica-vino che contraddistingue sia il nostro territorio ove la ceramica era conosciuta dal neolitico sia per la grande qualità dei vini. Interverranno aziende vitivinicole che faranno conoscere i loro prodotti.Giorno 13 giugno dalle ore 17.00.Presentazione del premio “Bacco Grand Cru” un concorso che mira a divulgare la cultura del vinoattraverso la passione per la cucina e farne capire la sua importanza nell’umanità.Giorno 16 giugno dalle ore 17.00.Presentazione della "Bottiglia celebrativa del Sannio Falanghina Citta' Europea del Vino" realizzata dalla Casa di Bacco. Consegna del premio Bacco al prof. Luigi Moio enologo che ha fatto riscoprire il vitigno Falanghina.Presentazione del libro “Notturni” di Pino De Stasio, pubblicato da Palawan e Turisa. Il testo analizza il lato oscuro che alligna i sogni e le paure che fanno percepire il mondo in maniera del tutto distorta e di contro, la poesia salvifica…A seguire la consegna degli attestati agli artisti in concorso e premiazione degli artisti vincitori.Il premio Assteas ringrazia:“ La Giuria: prof. Alfonsina Paoletti, prof. Alessandro Borrelli, dott. Angelo Orsillo, il Presidente di Giuria: dott. Amedeo Ceniccola, la Direzione Critica: dott. Felice De Falco, il Direttore Artistico: m. Nicola Pica, Presidente Premio Assteas: dott. Maurizio Caso Panza”. Un invito quindi a visitare la mostra, partecipare agli eventi, scoprire quante bellezze sono così vicine, così importanti. Non siate pigri perché dalla visita a luoghi del genere nasce la meraviglia che è capace di salvare luoghi, la storia, l’arte, di un territorio di prima bellezza. Informazioni relative alla manifestazione possono