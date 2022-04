Premio Strega 2022, svelata la terna finalista per il miglior libro d'esordio tra i giovani

Elle McNicoll con “Una specie di scintilla”, Camille Monceaux con “Le cronache dell'acero e del ciliegio” e Antonia Murgo con “Miss Dicembre e il clan di luna”: è questa la terna finalista per il migliore libro d'esordio del Premio Strega ragazze e ragazzi 2022.

La selezione tra i sedici titoli proposti dagli editori è stata fatta dal comitato scientifico del Premio Strega ragazze e ragazzi, presieduto da Giovanni Solimine e composto da Marco Bartolomucci, Laura Bellacicco, Flavia Cristiano, Fabio Geda, Grazia Gotti, Maria Greco, Martino Negri, Elena Pasoli, Ilaria Tagliaferri e Virginia Tonfoni. La terna finalista verrà presentata venerdì 20 maggio, alle ore 14.30 all'Arena Bookstock del Salone internazionale del libro di Torino, dove verrà annunciato anche il vincitore, oltre alle longlist delle categorie di concorso 6+, 8+, 11+.

APPROFONDIMENTI IL PREMIO Premio Strega 2022, scelti i dodici libri candidati: l'8 giugno... IL VINCITORE Premio Strega ragazzi, Peter van den Ende vince per «migliore... IL LIBRO «Rebis», Colonnese ripropone il romanzo di Vladimiro...

Si tratta di una prima selezione ad opera del comitato scientifico che parte dai libri candidati dagli editori. Nel caso in cui l'opera più votata sia in traduzione, è previsto un premio di pari entità per il traduttore offerto da BolognaFiere.