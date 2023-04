Presentazione investimento Solitek, chiuso al traffico un tratto di via Annunziata

In vista della conferenza stampa congiunta, in programma questo pomeriggio alle 16.30 a palazzo Mosti, per la presentazione del progetto della società appartenente al gruppo Solitek, leader in Lituania nella produzione di pannelli fotovoltaici, a cui parteciperà anche l'ambasciatrice della Lituania Dalia Kreiviené, il dirigente del settore Traffico, Antonio Iadicicco, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone, dalle 14 fino alla conclusione dell'evento, la chiusura al traffico di via Annunziata, nel tratto compreso tra Rampa Annunziata e via Rummo.

Inoltre è stato disposto anche l'istituzione del divieto di sosta, con tabella aggiuntiva di rimozione coatta, a piazzetta Santa Rita, nel tratto prospiciente palazzo Mosti.

Per la presentazione dell'investimento industriale saranno presenti il sindaco Clemente Mastella e il presidente del Consorzio Asi Luigi Barone, l’ambasciatrice della Repubblica della Lituania per l’Italia Dalia Kreiviené, l’assessore alle attività produttive ed al lavoro della Regione Campania Antonio Marchiello, Vidmantas Janulevicius, Chairman of the Board Global della Bod Group e presidente degli industriali lituani; Ugo Meucci, segretario generale della Camera di Commercio Italo-Lituana che ha svolto un importante ruolo di mediazione e Mario Ceccarelli, consulente della Solitek Industry. A moderare sarà Claudio Coluzzi, responsabile della redazione sannita de «Il Mattino».