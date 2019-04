CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Aprile 2019, 14:00

Si conclude con tre assoluzioni il processo bis per le presunte irregolarità nella collocazione del presepe di Dalisi in città avvenuto in occasione delle festività di fine anno nel 2011. Un procedimento con un iter processuale che ha fatto registrare verdetti contrastanti. Ieri se ne aggiunto un altro. Il collegio giudicante composto da Sergio Pezza, Anita Polito e Andrea Loffredo ha assolto dall'accusa di abuso di ufficio e violazioni di norme edilizie perché il fatto non sussiste l'ex vice sindaco Raffaele Del Vecchio, 49 anni, attuale consigliere comunale, l'allora funzionario del Comune Gennaro Vitelli, 53 anni, e il titolare della ditta che eseguì i lavori Carmine Lombardi, 41 anni. Secondo l'accusa la giunta «commissionava la realizzazione e il montaggio dell'opera del presepe di Riccardo Dalisi nel falso presupposto che si trattasse di un'opera artistica che potesse essere realizzata e montata solo dall'impresa risultata poi beneficiaria dell'incarico da parte del Comune». A giudizio degli inquirenti, insomma, vi erano altre imprese in grado di poter installare l'opera. Il pm Marcella Pizzillo ieri ha confermato la validità delle accuse e ha chiesto per i tre imputati la condanna a un anno. Poi le arringhe dei difensori Roberto Prozzo, Angelo Leone, Luigi Diego Perifano e Oreste di Giacomo, che invece hanno sostenuto la piena liceità della procedura seguita dalla giunta comunale, tenuto conto della validità delle ditta prescelta per la collocazione dell'opera.