Ieri, è ufficialmente iniziato il presepe vivente nei luoghi natali di San Pio. Nella prima giornata sono state 2500 le persone giunte nel borgo antico di Pietrelcina per la rappresentazione di Betlemme con giochi di luce, muschio, telai e oltre 200 figuranti, che ricordano la Giudea negli anni della nascita di Cristo. Per l'inaugurazione è arrivata la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, che è stata accolta nella casa comunale dal sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, il quale le ha donato il certificato di nascita di Padre Pio, a seguito di un lungo dialogo.

La ministra si è resa disponibile alla comunità di Pietrelcina e ha accordato con il sindaco l'impegno per renderlo accessibile a tutti, infatti, ha dichiarato: «Credo ci sia una forte intuizione a aprirsi a una fetta di turismo per le persone disabili, e anche per le persone anziane che cercano in questi luoghi di spiritualità un punto di rifermento».

La ministra, poi, precisa: «Non si tratta solo dell'abbattimento di barriere architettoniche, ma ci sono degli accorgimenti che si possono attivare, attraverso l'accoglienza: dal sapersi organizzare in rete con le stesse associazioni, sentita anche la sovrintendenza. Benché si tratti di un luogo storico, ma magari si può lavorare per implementare gli accesso». Alle 17.30 la ministra e il sindaco di Pietrelcina hanno tagliato il nastro inaugurale del presepe vivente sulle note musicali di Ennio Morricone, non prima della benedizione del parroco Giuseppe D'Onofrio, accompagnati da fra Daniele Moffa.

Prima di percorrere la rappresentazione religiosa, il sindaco Mazzone ha ringraziato tutte le autorità presenti e soprattutto «l'associazione Presepe Vivente e i suoi volontari che, da 36 anni, si impegnano e lavorano alacremente per portare avanti questa tradizione ai cui i pietrelcinesi sono strettamente legati, in qualità di concittadini di Padre Pio, rievocando la Betlemme del nostro Santo».

Tra gli altri, c'erano il parlamentare europeo della Lega, Valentino Grant che ha espresso «ammirazione per il presepe e un ringraziamento al sindaco per la cordiale ospitalità e accoglienza». Presenti anche l'ex ministro all'agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio, l'ex senatrice Sandra Lonardo, mentre il sindaco di Benevento, Clemente Mastella era assente per motivi personali. All'inaugurazione anche il presidente della provincia, Nino Lombardi e il prefetto Carlo Torlontano. La visita è proseguita per circa un'ora attraverso le suggestive rappresentazioni. Tanta curiosità anche per il bimbo inserito nella Natività (tanti saranno coinvolti a rotazione): quello di ieri aveva esattamente 30 giorni. Una piccola sosta all'interno del presepe è avvenuta nel frantoio storico, che è stato acquistato dalla Provincia e l'ha recuperato con un restauro. Lombardi ha approfittato per rinnovare «il suo impegno verso Pietrelcina».

«Una visita sorprendente, che non avviene da soli - ha commentato la ministra alla fine del percorso - ma attraverso un'emozione collettiva che si vede nelle persone che partecipano e fanno vivere il presepio stesso, nelle persone che lo visitano, e la figura di Padre Pio che accompagna tutto il percorso, con un'atmosfera rara e che si trova solo a Pietrelcina».

Il presepe vivente per i pietrelcinesi è il simbolo delle festività natalizie ma anche della propria identità, perché vede coinvolta tutta la cittadinanza e, ogni anno, si assiste a un ricambio generazionale e un tramandare delle tradizioni (la preparazione delle zeppole, il filamento della lana ecc..).

Intanto, sempre ieri, a Castelvenere, il vescovo di Cerreto Sannita, Giuseppe Mazzafaro, ha inaugurato il presepe vivente della Valle Telesina, promosso ed organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e l'Azione Cattolica di Castelvenere e le altre Pro Loco telesine.