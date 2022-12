Dopo due anni di assenza ritorna il presepe vivente a Morcone. La manifestazione, organizzata dall'associazione «Il Presepe nel presepe» è prevista per le giornate del 3 e del 4 gennaio. «Abbiamo dovuto fermarci dice il presidente Domenico Pietrodangelo - per un lungo periodo a causa della pandemia ma quest'anno riusciremo finalmente a far rivivere la manifestazione, ripristinando anche le visite alle antiche botteghe artigiane allestite con le scene del presepe. Gli anni scorsi abbiamo garantito solo la scena della natività per motivi di sicurezza. Il 4 faremo una sola natività alle 19, invece delle due previste, che manterremo solo per la giornata precedente perché, trattandosi di giorni feriali, c'è maggiore attenzione da parte dei visitatori a far ritorno a casa non troppo tardi. Con molta probabilità, avremo un bambino di soli 10 giorni nella mangiatoia ma, se dovessero sorgere imprevisti, c'è ampia scelta tra i neonati di questo mese. Ci teniamo che il bambino sia proprio piccolo per rendere il più veritiero possibile la scena. I luoghi della natività, a ridosso del torrente San Marco e dell'unica porta medievale superstite di quelle che cingevano l'antica Murgantia, hanno conservato l'autenticità e la patina del passato e si fondono perfettamente con le scene del presepe, completate ormai per tradizione dagli zampognari di San Polo Matese e di Boiano e dai figuranti della Ndocciata di Agnone. Qualora le condizioni meteo dovessero essere avverse nei giorni stabiliti, la manifestazione non sarà annullata ma spostata ad altra data». Una tradizione, quella del presepe vivente, nata 40 anni fa, quando ancora esistevano alcune delle numerose botteghe artigiane che, fino agli inizi degli anni 70, avevano animato le vie del borgo antico. Si trattava di quattro falegnamerie, una decina di sartorie, una fucina, tre calzolerie, la bottega in cui si facevano le funi e quella in cui si impagliavano le sedie, una pasticceria, i forni a legna, dove si andava a comprare il pane e la pizza appena sfornati e i negozi di tessuti con i loro scaffali colorati.

Negli ultimi anni, molti di quei locali sono stati ristrutturati e non sono più adatti a essere trasformati in ambienti adatti al presepe vivente, ma lo sfondo di casette arroccate sul pendio della montagna, di strade strette di pietra bianchissima, di portici, di lavatoi pubblici, di palazzi storici, di chiese antiche è sempre uguale ed è teatro di vestigia di un passato ancora fortemente presente. «Abbiamo già il sold out delle prenotazioni per il 3 gennaio conclude il presidente a conferma del fatto che si tratta di un evento molto atteso dalla popolazione morconese ma anche dai visitatori che arrivano da fuori regione».

Una magia che si rinnova da 40 anni, grazie all'impegno dell'associazione Il presepe nel presepe e dell'intera comunità, che collabora attivamente all'allestimento e alla vita delle location. In realtà, la prima edizione in assoluto fu realizzata nel 1979 da don Gerardo Cardillo, parroco della chiesa di San Marco evangelista. Quindi, se negli anni non ci fossero state battute d'arresto, legate alle cattive condizioni meteorologiche e alla pandemia, il presepe vivente avrebbe compiuto 43 anni. Un consuntivo eccezionale, è stato quello del 2020, prima che si scatenasse il Covid, perché a visitare il presepe arrivarano circa seimila persone, equamente suddivise tra le giornate di sabato e di domenica, nonostante il vento gelido dell'ultima. È un evento che richiede un enorme impegno e dispendio di energie da parte degli organizzatori e degli abitanti di Morcone, che mettono a disposizione i locali, collaborano nell'allestimento delle scene e si spendono come figuranti. Tuttavia, le difficoltà per mettere in moto la macchina organizzativa stanno diventando ogni anno più onerose, in quanto c'è scarso ricambio generazionale.