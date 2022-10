«Presepi viventi e mercatini le Pro Loco già al lavoro ma i tagli sono inevitabili»

La crisi energetica e il caro bollette rischiano di condizionare l'attività delle Pro loco. Lei da presidente dell'Unione nazionale delle Pro loco del Sannio quali conseguenze prevede per le manifestazioni previste soprattutto nel periodo natalizio?

«La situazione venutasi a creare con il caro bollette è critica anche per il mondo delle Pro loco. La nostra attività di valorizzazione del territorio si basa sul volontariato e non possiamo contare su contributi extra da parte degli enti territoriali alle prese, anche loro, con problemi di bilancio per il costo raddoppiato dell'energia».

C'è una flessione nel programma delle iniziative?

«Ancora non ho un quadro completo delle manifestazioni perché tutte le Pro loco sono impegnate in questi giorni ad analizzare la programmazione degli eventi e i relativi costi».

Ci saranno i tanti presepi viventi da sempre organizzati nel Sannio?

«Al momento sono confermati gli appuntamenti per il presepe vivente di Pietrelcina che si svolgerà dal 27 al 29 dicembre, e quello di San Giorgio del Sannio. Per gli altri comuni che solitamente danno vita a queste manifestazioni ho notizia della fase di progettazione ma non ancora della loro realizzazione».

A dicembre una grande attrattiva sono i mercatini di Natale che, in alcuni comuni, richiamano un grande flusso di visitatori. Si faranno?

«Anche in questo caso bisognerà fare i conti con i costi delle bollette. Se solo si pensa che per organizzare manifestazioni all'aperto è necessario sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia, che solitamente si attesta sui 500 euro, anticipando la spesa ci si può rendere conto delle difficoltà organizzative per la realizzazione degli eventi».

I mercatini di Natale attirano tanti visitatori anche per le luminarie, la musica e gli artisti di strada che trasmettono allegria e gioia di vivere. Mancherà quest'atmosfera magica?

«Da parte delle Pro loco sannite c'è la volontà di riprendere il contatto con la gente. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, gli appuntamenti estivi e le tante sagre svoltesi hanno confermato il desiderio di vivere i territori da parte dei visitatori che hanno risposto numerosi alle proposte delle nostre associazioni sia per conoscere la ricchezza storico-monumentale e paesaggistica sia quella enogastronomica dei centri sanniti».

Dove saranno effettuati i tagli per le iniziative natalizie?

«Sicuramente ci sarà una contrazione in special modo nelle luminarie. Le Pro Loco dell'Unpli in questo momento devono fare i conti anche con i costi per la gestione delle sedi. I Comuni che hanno concesso alle nostre associazioni le sedi certamente non coprono le spese che per i nostri associati con le bollette di luce, acqua e gas rappresentano una spesa importante per il bilancio, soprattutto per quelle più piccole. Le sedi, in ogni caso, devono essere attive perché abbiamo il servizio civile con giovani volenterosi e decisi nell'azione di promozione e valorizzazione del territorio. Inoltre le nostre sedi lavorano anche come infopoint per il territorio e le manifestazioni».

Cosa pensa del piano di austerity deciso da alcuni Comuni, tra questi quello di Benevento che, tra l'altro, ha deciso di non installare l'albero tecnologico in piazza?

«Non sono d'accordo. Le Pro loco fanno tanto per richiamare visitatori e turisti e spegnere o diminuire le luci sui monumenti e ridimensionare il volto delle città e dei paesi diminuisce l'appeal del territorio. Credo che non si tratti di una scelta felice. Pensiamo piuttosto a spegnere le luci negli edifici pubblici, naturalmente quando non si lavora, e di impedire l'uso di stufette e caloriferi in aggiunta al riscaldamento centralizzato. Spero che il nuovo governo possa trovare una soluzione al caro bollette che mette in difficoltà tante famiglie italiane».