Presunta tangente al Comune di Cusano Mutri, il pubblico ministero Stefania Bianco ha chiesto una condanna ad 8 anni per Giuseppe Maria Maturo, 56 anni, sindaco dal maggio del 2014, a 6 anni per Remo Di Muzio, 47 anni, geometra libero professionista, e a 6 anni anche per Nicola Russo, 50 anni, di Apollosa, capo Ufficio tecnico del Comune di Cusano. Nell'udienza oltre al pm c'è stato anche l'intervento di Giuseppe Maturo. legale di parte civile che assiste l'impresa che aveva versato il denaro. Il legale ha convenuto con le argomentazioni dell'accusa chiedendo la condanna dei tre imputati. Ora nella prossima udienza fissata per il 26 settembre parleranno i difensori degli imputati. Poi il presidente del collegio penale Simonetta Rotili fisserà una nuova udienza per la sentenza. Il 28 giugno del 2018 Maturo e Di Muzio erano finiti agli arresti domiciliari sulla scorta di un'ordinanza di custodia cautelare del gip Gelsomina Palmieri su richiesta del sostituto procuratore Donatella Palumbo. Il provvedimento era però stato annullato dal Riesame, che aveva modificato l'origine imputazione di concussione in quella di induzione indebita, con una decisione confermata nel gennaio del 2019 dalla Cassazione, che aveva dichiarato inammissibile l'appello della Procura.

Era stata una microcamera nascosta in un pupazzo di peluche, secondo l'accusa, a testimoniare la «mazzetta» da 2mila euro consegnata da un imprenditore edile di Cusano per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza a ridosso dell'argine del torrente Reviola e i lavori di pulizia dell'alveo del torrente Titerno dopo l'alluvione del 2015. Solo un anticipo rispetto ai 6500 euro richiesti, pari al 50% dell'importo di uno dei lavori di somma urgenza che la sua ditta si era visto liquidare dal Comune di Cusano qualche mese prima. Tra l'altro all'imprenditore, amministratore della ditta di cui era titolare la moglie, era stato anche chiesto di rinunciare ad alcuni ricorsi presentati al Tar. Una sorta di «tariffario», secondo l'accusa, che Di Muzio aveva il compito di «illustrare» per conto del primo cittadino Maturo.

Il geometra - secondo gli investigatori - lavorava in stretta sinergia con l'amministrazione comunale. Gli episodi contestati risalgono al periodo tra il 2015 e il maggio del 2017. Il sindaco e Di Muzio avevano respinto ogni contestazione. Maturo in particolare aveva sostenuto di non aver fatto alcuna pressione sul titolare della ditta con cui aveva ottimi rapporti di amicizia e di non essere al corrente del versamento di denaro a Di Muzio. Anche quest'ultimo aveva sostenuto che la consegna della busta con il denaro presso il suo studio non era una tangente ma il compenso per una prestazione professionale che insieme a un altro tecnico aveva eseguito per conto della ditta. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Marcello Severino, Giuseppe Francesco Massarelli, Patrizia Pastore e Alberto Mignone.