Domenica 21 Luglio 2019, 13:00

Sentenza definitiva del Collegio giudicante della sezione Lavoro del Tribunale di Benevento, presieduto dal giudice Claudia Chiariotti, per i 27 bambini autistici per cui l'associazione Faba aveva rivendicato il diritto all'erogazione delle terapie indirette, con metodo Aba. Il Collegio si è pronunciato sul reclamo proposto dall'Asl contro l'ordinanza emessa a fine maggio dal giudice del Lavoro di Benevento, Cecilia Cassinari, che aveva accolto il ricorso proposto nell'interesse dei bambini, ritenendo illegittima l'interruzione dei trattamenti, messa in atto dall'azienda sanitaria a fine marzo.