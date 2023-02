Pd, nel Sannio vince Bonaccini ma rimonta della Schlein

Partecipazione significativa ma quasi dimezzata rispetto al 2019, con Stefano Bonaccini nettamente avanti a Elly Schlein nel Sannio ma in calo rispetto al voto degli iscritti. In 9.594 si sono recati nei 55 seggi allestiti in provincia. Il governatore emiliano sostenuto dal gruppo dirigente sannita e dal consigliere regionale Mino Mortaruolo si è imposto in provincia lasciando alla sfidante qualche isolata vittoria di tappa.

Trionfo nel capoluogo con 1.927 consensi (84,5 per cento) contro i 352 di Schlein (15,45 per cento) e in gran parte della provincia, dove il politico di Campogalliano ha ottenuto il 76,49 per cento (7.315 voti). Per Bonaccini risultato comunque inferiore all’80,03 per cento ottenuto due settimane fa nei congressi di circolo. A lui anche i consensi della componente Cuperlo. Recupera terreno Elly Schlein rispetto al 14,93 per cento di quindici giorni fa, attestandosi ora al 23,51% per cento (2.248 voti).