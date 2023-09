Esame traffico superato nel primo giorno di apertura delle scuole. Non sono mancati rallentamenti e degli ingorghi, ma si è trattato di criticità che gli esperti del settore hanno definito «fisiologiche» e che erano state ampiamente previste alla vigilia. Sin dalla prima mattinata di ieri in occasione dell'ingresso e successivamente per l'uscita dai vari plessi scolastici del capoluogo degli alunni, c'è stato un fitto monitoraggio nel quale non sono stati rilevati grossi problemi.

«Così come avviene annualmente nei primi giorni di scuola - dice l'assessore al traffico Attilio Cappa - anche in questa occasione c'è stato un aumento del traffico in coincidenza degli orari di ingresso ed uscita considerato che soprattutto nei primi giorni i genitori per consentire ai rispettivi figli di conciliare l'abitudine al ritorno tra i banchi preferiscono accompagnarli. Vi confermo che non è stata rilevata nessuna criticità. Sono stato in costante contatto con gli esponenti della polizia municipale che hanno prestato maggiore attenzione soprattutto nelle zone dove i plessi per la loro ubicazione presentano una più alta problematica di circolazione. Secondo il piano da noi predisposto ci sono state tre pattuglie che hanno presidiato delle aree predeterminate e quattro vigili fissi davanti alle scuole con maggiori difficoltà e numero di studenti. Ci sarà un continuo monitoraggio anche nei prossimi giorni e sicuramente jla polizia municipale svolgerà un servizio speciale per tutta la durata dell'anno scolastico».

I "punti caldi" tenuti sotto maggiore controllo sono stati via Marmorale, via Nuzzolo, via Bosco Lucarelli, via San Filippo, via Nicola Sala. Il Comune, inoltre, ha confermato anche per questa stagione l'utilizzo dei «nonni vigile» in virtù del rapporto di collaborazione rinnovato con la locale associazione nazionale della polizia di stato. Si tratta di una operazione di volontariato. Gli ex poliziotti svolgeranno il servizio di sicurezza per gli alunni, effettuando operazioni di accompagno a scuola e di vigilanza in fase di attraversamento delle strisce pedonali dei bambini. A partire da ieri sono stati impiegati cinque «nonni» presso il plesso San Modesto e tre nell'area della Federico Torre. Le maggiori preoccupazioni presso l'ufficio traffico c'erano soprattutto per l'accesso alla città dal quartiere Capodimonte e numerosi paesi e contrade che si servono della strada statale 90 bis e della strada provinciale per Apice, a causa della chiusura del ponte San Nicola per lavori di ristrutturazione urgenti.

«Anche lì - continua Cappa - è andata bene, con qualche fila un po' più lunga ma nulla di particolare. A tal proposito confermo che da domenica 1 ottobre e fino al 4 luglio il ponte San Nicola sarà riaperto a senso unico alternato con l'utilizzo di impianto semaforico. Ho avuto proprio di recente una interlocuzione con i tecnici comunali che mi hanno ribadito che sarà rispettato il cronoprogramma. Questo ci consentirà di alleggerire la circolazione in via Ponticelli e via San Pasquale, specie quando al plesso Capodimonte saranno appoggiati i bambini dell'asilo Cretarossa almeno fino a dicembre». Ulteriori verifiche ci saranno nei prossimi giorni, ma anche il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco si mostra soddisfatto.

«A darci una mano nel primo giorno di scuola è stato anche il bel tempo che ha visto molti genitori abbandonare le auto per fare qualche passo a piedi. In questi primi giorni sarà massima l'attenzione da parte nostra con l'impiego di tutti gli uomini disponibili. L'operazione più complicata come avvenuto anche l'anno scorso riguarda il trasporto con gli scuolabus degli alunni della Lucarelli momentaneamente appoggiati a Piano di Corte. Lì la mattina dobbiamo bloccare il traffico in via De Nicastro per consentire ai mezzi comunali di raggiungere il plesso scolastico andando contromano. Operazione che avviene all'entrata ed all'uscita».