Processo per la bimba annegata, sfilata di testi su tempi e itinerari

Tre ore di udienza in Corte di Assise per il processo che vede accusati di abbandono di minore Daniel Ciocan, 27 anni, e la sorella Maria Cristina, 36 anni, i due romeni a giudizio dopo la morte di Maria Ungureanu, la bimba di 9 anni che il 19 giugno del 2016 era stata trovata annegata nella piscina di un casale a San Salvatore Telesino. Cadute le accuse più gravi di omicidio i due ora devono rispondere solo della contestazione di abbandono di minore. Sono difesi da Salvatore Verrillo.

Nell'udienza sono stati ascoltati due carabinieri: colui che nella notte del 19 giugno aveva fatto un sopralluogo presso la piscina e un collega a che aveva svolto un accertamento su un gps che era sull'auto di Ciocan. Ascoltati anche due istruttori di cani «molecolari» a cui erano stati fatti annusare indumenti della bambina per poi ricostruire i vari itinerari che la minore aveva percorso nella ore precedenti la morte. Entrambi hanno sostenuto che gli itinerari ricostruiti dai cani avevano condotto alla piscina e quindi non si erano rivelati particolarmente utili alle indagini. I testi hanno risposto alle domande del pubblico ministero Giulio Barbato e dei legali e del presidente del collegio Sergio Pezza. Secondo gli inquirenti, la sera della morte Maria era con Daniel e la sorella a bordo di una Polo. Loro l'avrebbero condotta prima all'esterno del resort, poi nell'area della piscina. Poi sarebbero andati via lasciandola sola senza preoccuparsi del fatto che la bimba non sapesse nuotare e avesse timore dell'acqua. I genitori di Maria sono assistiti dagli avvocati Fabrizio Gallo e Serena Gasperini. Nella prossima udienza, il 2 dicembre, saranno ascoltati altri testi.