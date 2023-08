Prodi turista per caso: in visita a Benevento durante le vacanze

Prodi turista per caso. Oggi pomeriggio l'ex presidente del Consiglio è stato avvistato nei vicoletti del centro città. In visita a Benevento durante le sue vacanze, prima di rientrare in Emilia. Un Prodi incuriosito - si tratta della sua prima volta nella città delle streghe - ma soddisfatto.

Colpito favorevolmente da ciò che Benevento offre, soprattutto sotto l'aspetto turistico, museale e di attrazzioni. Ha avuto modo di godere dell'Arco di Traiano, di Santa Sofia, del teatro Romano e del Duomo. Molto compiaciuto di come la città sia tenuta. Molto attratto anche da tutte le viuzze del centro intorno a corso Garibaldi. Una visita che potrebbe non essere l'ultima...