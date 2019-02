Venerdì 1 Febbraio 2019, 22:54 - Ultimo aggiornamento: 2 Febbraio, 07:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo premio dal sapore speciale per la docente «eroe» Franca Di Blasio, accoltellata da un suo alunno in una scuola del Casertano. Dopo vari riconoscimenti e attestati, adesso la storia della prof di Montesarchio è tra quelle esemplari della prima edizione del premio internazionale «Elisa Frauenfelder», sezione «Maestri d’Italia», insieme a «La favola pedagogica del Bibliomotocarro». Il premio, promosso dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha visto tra i premiati proprio la docente dell’istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, insignita lo scorso anno dal presidente della Repubblica Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblicaperché «incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni docente dovrebbe avere nella propria esperienza e per essere stata esempio di umanità, passione autentica, tenerezza, capacità di dialogo e sensibilità, che non solo la scuola deve ritrovare ma la società tutta».