Prof, nuovo round e qualche defezione i vaccini in più al personale carcerario

Buon afflusso tra gli insegnanti con qualche defezione che, ieri, si è attestata attorno al 15% del totale dei prenotati. A prevalere, comunque, lo spirito di partecipazione dopo il nuovo invito a mettere da parte dubbi e timori e a vaccinarsi per tentare di superare al più presto la crisi virale. Si potrebbe riassumere così la giornata di somministrazioni di AstraZeneca riservata al personale scolastico e accademico residente nel Sannio ma che presta servizio al di fuori dei confini regionali, in un primo momento escluso dalla campagna e successivamente reinserito nel programma con apposita comunicazione della Regione. Ieri mattina, presso la sede Asl di via Minghetti, nel Rione Libertà, nei giorni scorsi già teatro delle inoculazioni dedicate alle forze dell'ordine locali, insegnanti di scuole e università e personale Ata si sono messi in fila per ricevere la personale dose del preparato anglosvedese, senza palesare esitazioni o eccessive preoccupazioni. Eccezion fatta per una coda non particolarmente scorrevole a tarda mattinata, e per le temperature tutt'altro che miti, le inoculazioni sono andate avanti senza intoppi sia nel primo blocco mattutino che in quello pomeridiano, per un totale di 132 vaccinazioni.



Venti le assenze, compensate da vaccinazioni effettuate al personale carcerario e ai passanti giunti sul posto nelle battute finali, con i presenti, apparsi tutti sereni, fiduciosi nella ricerca, non allarmati dal noto caso AstroZeneca, e da ieri in attesa del richiamo, previsto per giugno. Come già accaduto con le precedenti sessioni relative a scuola e atenei sanniti, dunque, anche il cosiddetto residuale di vaccinandi va in archivio con percentuali elevate, in linea con i numeri registrati dalle forze dell'ordine, le cui somministrazioni si concluderanno stamani all'Alberti (cento i vaccinati ieri).

«L'operazione è andata benissimo. Semplice, veloce e indolore e non vedo proprio ragioni per cui rifiutare - il commento della docente sannita Rossana Maglione, fresca di inoculazione - Colgo l'occasione per ribadire quanto vaccinarsi sia di fondamentale importanza per riuscire a superare l'emergenza pandemica. Credo che in questo momento ci sia bisogno di maggior fiducia nella scienza e nelle istituzioni, per cui atteniamo alle loro indicazioni e mettiamo da parte qualsiasi dubbio o timore». Sulla stessa lunghezza d'onda Davide Chiusolo, professore nel Lazio, precisamente in quel di Tivoli. «A parte qualche rallentamento nella fila, comunque compensato dalla rapidità di prenotazione e convocazione avvenute nel giro di 24 ore, direi che tutto procede per il meglio - le parole del giovane insegnante beneventano - La mia decisione di vaccinarsi è sempre stata convinta e non ho mai avuto alcun tentennamento, nemmeno in seguito alla nota diatriba AstraZeneca».



«Penso che un minimo di comprensibile timore andasse messo in preventivo ma nulla in grado di indurmi alla defezione - dice Sean Treweek, docente madrelingua di inglese a Telese - Il vaccino va fatto a prescindere dai dubbi, e dobbiamo farlo per noi stessi e per chi ci è intorno. Io stesso non vedo l'ora che lo scenario virale migliori per poter tornare a casa, riabbracciare i miei cari e riposarmi dopo una stagione scolastica logorante. Penso che possiamo stare tranquilli - conclude il professore di origini australiane -. Il vaccino è stato sbloccato con tanto di rassicurazioni dell'Ema e, in ogni caso, si trattava di 4-5 casi sospetti su milioni, e non possiamo farci paralizzare da tali numeri». «Spero di aver contribuito alla causa immunizzazione - il parere della ricercatrice Maria Rita Nuccio - Sottoporsi al vaccino è un dovere sociale, la mia convinzione non ha mai vacillato».



