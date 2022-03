Profughi dall'Ucraina, a Benevento è gara per l'accoglienza

Benevento si mobilita per l'Ucraina. In città e in provincia s susseguono le iniziative all'insegna della solidarietà e dell'accoglienza. Ieri mattina al Tennis Club 2002 Benevento, dove è stato inaugurato un campo di padel, la società del presidente Marco Fusco e di cui è direttore tecnico Antonio Leone ha raccolto i fondi a sostegno della popolazione ucraina. Palloncini e slogan per ribadire forte il messaggio di condanna alla guerra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati