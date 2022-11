L'assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, ha annunciato la pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il Dopo di Noi per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare. Possono presentare istanza le persone in condizione di disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in possesso dei seguenti requisiti di accesso: residenti in uno dei Comuni dell'Ambito B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio); essere in possesso di certificazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 o di invalidità con il beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, numero 18; un'età compresa tra 18 e 64 anni; essere privi di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché non in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. La domanda dovrà essere indirizzata al coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B1, viale dell'Università 10, 82100 Benevento e presentata in busta chiusa o tramite la posta certificata dell'ambito territoriale B1 (pszambito1@pec.comunebn.it) entro il 19 dicembre 2022. È possibile consultare l'avviso sul sito dell'Ambito B1, all'Albo pretorio e sui siti dei Comuni dell'Ambito B1.

