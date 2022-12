Continua l'emergenza al Pronto soccorso del Rummo: anche ieri ambulanze in fila all'ingresso. Per questo subito dopo le festività, nella seconda decade del mese di gennaio, il primo cittadino del capoluogo Clemente Mastella convocherà una conferenza dei sindaci per discutere dei problemi della sanità ospedaliera in provincia di Benevento. «Le code di ambulanze davanti al Pronto soccorso del Rummo dice - proprio quando la stagione invernale entra nel vivo, con il pericolo di una temibile accoppiata tra influenza e Covid, segnalano una situazione preoccupante. Discuteremo con i sindaci del Sannio le iniziative istituzionali adottare per evitare che quello appena iniziato diventi un inverno di passione per gli utenti della sanità di Benevento e del Sannio».



Intanto si accelera sulla nomina dei primari e si procede all'immissione in servizio di 7 anestesisti. È stato appena pubblicato l'avviso per titoli e colloqui per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per Neurologia, Reumatologia, Oftalmologia, Medicina d'urgenza e Pronto soccorso. E sono stati riaperti i termini per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Chirurgia generale indirizzo senologico e di Ginecologia e ostetricia. Molti reparti dell'ospedale sono senza primario da molti mesi, affidati a dirigenti medici che svolgono la funzione di direttore di struttura. Nell'estate del 2021, Gennaro Trezza, primario di Ginecologia e ostetricia aveva lasciato vacante il posto, ad aprile 2022 Giovanna Guiotto direttore di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso ha ottenuto il trasferimento all'ospedale del Mare lasciando vacante un altro posto di primario di fondamentale importanza per la struttura. Sono solo alcune delle defezioni che si sono verificate tra il 2021 e il 2022.

Lo scopo di avere una figura rappresentativa di ognuno dei reparti dell'ospedale è quello di affidare a un medico il ruolo di programmatore e coordinatore di altre figure professionali per esaltare e rendere sinergiche le capacità assistenziali e per far funzionare le cose. Si tratta di una scelta importante perché il funzionamento di un'unità operativa dipende soprattutto dalle capacità organizzative del primario, che ha il polso della situazione e la possibilità di osservare quotidianamente l'operato del personale e di correggere eventuali errori, piuttosto che dalle attività svolte dal management.



Nelle ultime ore, sono state ufficializzate le immissioni in servizio dei 5 anestesisti che si sono classificati ai primi posti nella graduatoria ottenuta dagli esiti del concorso ma, oltre ai tre specialisti e ai due specializzandi previsti, la direzione strategica ha allargato le maglie, reclutando altri 2 specializzandi. Quindi, oltre all'immissione in servizio a tempo indeterminato di Valentina Giampaolo, Mario Corbisiero e Serena Politano, iscritti nell'elenco degli specialisti, degli specializzandi Alessia Rega e di Giorgio Ascoli a tempo determinato, fino al conseguimento della specializzazione, è stato predisposto il reclutamento di Roberto Giurazza e Mariasara Gallo che seguono gli altri due medici nell'elenco degli specializzandi. In caso di rinuncia da parte dei candidati si procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti vacanti, senza necessità di alcun atto deliberativo.

Nonostante le difficoltà legate alle criticità in Pronto soccorso, l'ospedale sta funzionando a pieno ritmo anche nel periodo delle feste. Non ci sono stati accorpamenti dei reparti, né sono state chiuse le sale operatorie, perché il personale medico e infermieristico si sta alternando per coprire i turni, dai quali non sono esclusi neppure i primari. Una razionalizzazione delle risorse umane, che ha consentito di mantenere aperti tutti i reparti, senza pretendere particolari sacrifici da parte dei medici e degli infermieri. Allo stesso modo, è assicurato il funzionamento costante delle emergenze e del pronto soccorso, per garantire i servizi necessari nell'eventualità che si verifichino incidenti legati anche alle particolari ricorrenze.