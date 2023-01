C'è l'intesa, tra l'Azienda ospedaliera San Pio e l'Asl, per regolamentare gli accessi in Pronto soccorso e per evitare che si creino i disservizi registrati nei giorni scorsi. Sta di fatto che, negli ultimi giorni, gli accessi nel reparto dell'emergenza-urgenza dell'ospedale cittadino sono rientrati nella norma. La situazione, monitorata quotidianamente, è apparsa abbastanza tranquilla, anche negli ultimi giorni dell'anno, nel corso dei quali ci si attendeva una maggiore affluenza di ambulanze. «Stiamo facendo il possibile dice la manager Maria Morgante per migliorare la situazione. Oltre a incrementare i posti letto e a indire il concorso per la Medicina d'urgenza, ho contattato il direttore sanitario dell'Asl, Marco De Fazio, per sensibilizzare il responsabile della Centrale operativa del 118 a smistare i pazienti in arrivo anche in altre strutture ospedaliere della provincia per evitare che nel nostro reparto dell'emergenza si creino criticità come quelle che hanno caratterizzato i giorni scorsi. L'incontro in Asl è stato fatto per cui credo che ci sarà maggiore attenzione nella fase di trasporto dei pazienti da parte dei sanitari del 118. La sinergia con l'Asl e il Comune è massima per ottenere l'autorizzazione 301 necessaria per la riapertura di alcuni reparti, tra i quali l'Oncologia, l'Otorinolaringoiatria, il Maxillo-facciale».

Il reparto di Oncologia, che per consentire il reperimento dei posti letto da destinare all'emergenza Covid era stato spostato e accorpato con la Reumatologia, ritornerà nel padiglione Santa Teresa della Croce e recupererà i posti letto di cui disponeva in origine. Tuttavia, bisogna lavorare ancora per ottenere i risultati voluti. «Nell'immediato continua la manager divideremo i due reparti di Chirurgia d'urgenza e Ortopedia che erano stati accorpati. Nell'arco di qualche settimana i locali che dovranno ospitare la Chirurgia d'urgenza saranno pronti per il trasloco per cui, finalmente, si potrà procedere al trasferimento. A seguire, si provvederà a sistemare anche l'Ortopedia. Stiamo facendo il massimo per riaprire i reparti chiusi, recuperare posti letto e assumere personale medico per risolvere le criticità nel più breve tempo possibile».



É chiaro che, l'incremento dei posti letto nelle varie unità operative rappresenta un'ottima soluzione anche per il Pronto soccorso perché i pazienti, dopo la visita e le indagini effettuate dai medici dell'emergenza, non dovranno più sostare sulle barelle ma potranno essere trasferiti subito nel reparto adeguato al trauma o alla patologia che ha causato il ricovero.



Il dopo Covid sta continuando a creare disagi in ospedale in quanto, per poter far fronte all'emergenza dettata dalla pandemia, il padiglione Santa Teresa della Croce, che ospitava diverse unità operative, era stato sgomberato quasi completamente per essere trasformato in area Covid con una disponibilità di circa 110 posti letto che nel periodo più caldo della pandemia sono serviti per evitare che i malati sanniti venissero trasferiti nelle strutture di altre province. Infatti, è capitato anche che, in alcuni momenti, si arrivasse alla totale saturazione dei reparti Covid. Dopo oltre due anni di totale stravolgimento delle unità operative, ritornare alla normalità non è poi così facile perché bisogna ripristinare lo stato dei luoghi e delle cose, intervenire con ristrutturazioni, dove è necessario, e tenere conto della burocrazia necessaria a riconvertire i reparti. «Oltre a impegnarci con metodo conclude Morgante per riuscire nella difficile impresa di ritornare alla normalità e a risolvere le criticità emerse soprattutto nelle ultime settimane, stiamo lavorando per portare avanti i progetti relativi alla realizzazione della struttura per la Medicina nucleare e del nuovo Pronto soccorso». Nel periodo precedente, a anche durante, le feste di Natale il Pronto soccorso del Rummo ha vissuto un periodo di grave difficoltà, legato anche all'aumento di accessi per effetto dell'influenza. In molti casi, la febbre alta, la tosse persistente e la contestuale presenza di sintomi a carico dell'apparato gastroenterico hanno generato paura tra la popolazione che, spesso, ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118, cui si sono aggiunti, in alcune fasi, molti interventi in codice rosso.

l.d.c.