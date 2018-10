Giovedì 18 Ottobre 2018, 07:00

«La Commissione ritiene che la decisione che potrebbe far chiudere il Pronto soccorso di Sant’Agata, costringendo i pazienti assistiti in urgenza a essere trasportati a 50 chilometri di distanza non mini il loro diritto a godere dei livelli minimi di assistenza sanitaria e non vada in senso contrario alle raccomandazioni del Consiglio Europeo?». È quanto chiede l’eurodeputato del M5S, Piernicola Pedicini, nell’interrogazione presentata alla Commissione Europea, per salvare il Pronto soccorso del presidio ospedaliero «Sant’Alfonso». Pedicini vuole risposte esaustive e definitive sul destino della struttura di I livello, inserita nella rete delle emergenze, che ha un Pronto soccorso e una Terapia intensiva e che, con decreto del commissario straordinario della Regione Campania, è stata annessa al «Rummo», per motivi di sostenibilità di bilancio.