Prorogati i contratti in scadenza all'Asl, soddisfazione della Cisl sannita

«La proroga dei contratti in scadenza per i prossimi 3 mesi è un primo risultato molto importante sia dal punto di vista sanitario che sociale. Una nostra battaglia da sempre perché i precari hanno contribuito a garantire i livelli essenziali di assistenza. Contemporaneamente però occorre puntare alle necessità per la copertura del fabbisogno reale».

È il commento di Massimo Imparato, segretario Cisl Funzione Pubblica Irpinia Sannio alla delibera 13 del 30/03/23 con la quale l'Asl di Benevento ha prorogato i contratti dei dipendenti in scadenza. «Prendiamo atto - dichiara Sonia Petrucciani, segretario generale Aggiunto della Cisl Fp Irpinia-Sannio - che il Direttore Generale, il dottor Gennaro Volpe, ha concretizzato ,con l'emanazione di questo provvedimento, quella volontà espressa in precedenza di tutelare i lavoratori precari della nostra azienda. La Cisl Fp ha sempre sostenuto la necessità - continua Petrucciani - di stabilizzare i dipendenti che hanno dato e stanno dando un apporto determinante per l'erogazione dei servizi ai cittadini del nostro territorio, e il provvedimento adottato rappresenta un passo determinante sul percorso della stabilizzazione perché permetterà a molti lavoratori di maturare il requisito dei 18 mesi necessario per ottenerla. La Cisl Fp - fa eco Eleonora Tiso responsabile aziendale Cisl Fp Asl Benevento - continuerà, come fino ad ora ha fatto, ad essere vicino ai lavoratori e a fungere da sprono nei confronti del Management per la scelta delle giuste soluzioni»