Prostituzione, scoperta a Benevento una «casa a luci rosse»

Una casa a «luci rosse» è stata scoperta a Benevento dagli agenti della Squadra Mobile della Questura. I poliziotti hanno verificato l'esistenza di un'attività illecita, adeguatamente pubblicizzata su note piattaforme web, sulle quali «escort» di nazionalità straniera, operanti nella periferia cittadina, si attribuivano nomi d'arte fantasiosi ed ammiccanti, proponendo prestazioni sessuali e pubblicando anche foto esplicite.

Nell'appartamento, durante l'irruzione, sono state identificate due cittadine straniere, da molti anni residenti i Italia, che avevano posto in essere, oramai da tempo, una lucrosa attività. Una delle due, proprietaria dell'appartamento, è stata denunciata per il reato di favoreggiamento della prostituzione, in quanto, nell'abitazione, al momento dell'operazione, vi era un uomo in procinto di usufruire delle prestazioni offerte. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata una cartuccia calibro 9 parabellum, illegalmente detenuta dalla proprietaria dell'abitazione, denunciata anche per questo reato.