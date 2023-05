Primavera, arte e botanica: mostra in biblioteca

«Primavera. Lo splendore e la rinascita. Un viaggio tra storia dell'arte, poesia, botanica» è la mostra promossa da Sannio Europa, società in house providing che gestisce la rete museale della Provincia di Benevento, in collaborazione con la coop “Macchine Celibi”. L'allestimento sarà ospitato presso la biblioteca provinciale “Mellusi”, al corso Garibaldi, dal 18 maggio al 4 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì, mercoledì, giovedì anche dalle 14.45 alle 17.45. Aperture straordinarie sono previste il 20 e 21 maggio e il 2 giugno dalle 10.30 alle12.30.

La mostra espone preziosi erbari antichi a partire dal 1636, che riproducono minuziosamente piante e fiori spesso acquerellati e dettagliatamente descritti e che testimoniano la passione per le piante e la loro importanza nella storia della scienza e della medicina, ad esempio nella Scuola medica salernitana che vede in Trotula de’ Ruggiero una delle sue più importanti protagoniste. Uno spazio a parte è dedicato all’uso magico e terapeutico che le donne facevano delle erbe in primavera e per cui spesso erano perseguitate con l’accusa di stregoneria a partire da un testo fondamentale per l’Inquisizione che si potrà ammirare in mostra: il Malleus Maleficarum (Martello delle streghe) opera dei frati domenicani Kramer e Sprenger presente nelle collezioni della biblioteca in un’edizione del 1620.

Inoltre, l’esposizione offre una collezione di testi letterari con poesie ispirate alla primavera, che celebrano la bellezza dei fiori e delle erbe attraverso l’arte della scrittura. La parte iconografica a parete che completa e arricchisce la mostra include una selezione di riproduzioni di opere d’arte ispirate alla primavera.